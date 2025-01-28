Два беспилотника уничтожены над Брянской областью

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Средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 27 января силы ПВО обнаружили и сбили беспилотник самолетного типа над Белгородским районом. При падении обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Предыдущей ночью российские подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 32 украинских беспилотника над пятью регионами РФ.