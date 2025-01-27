Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородским районом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При падении обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

В ночь на 27 января дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сумме 32 украинских беспилотника над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.

Еще одна атака дрона была зафиксирована до этого в центре Энергодара Запорожской области. По информации властей города, детонация БПЛА произошла в небе. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.