Возгорание началось в промзоне Волгоградской области после падения БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области прошедшей ночью. При падении обломков БПЛА на территории промзоны возникло локальное возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Площадь возгорания составила не более 5 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Все профильные службы региона продолжают нести дежурство, оперативно реагировать на ситуацию и ликвидировать последствия падения обломков дронов.

Еще одно возгорание вспыхнуло этой ночью на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области. В результате падения дрона загорелось одно из строений предприятия.

Средства ПВО также успешно отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Вражеские беспилотники были уничтожены над Ростовом, Чертковском и Шолоховском районами.