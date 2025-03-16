Bloomberg: Украина и Европа могут отказаться от перемирия на условиях России

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Украина и Европа могут не принять "максималистские" условия, выдвинутые Россией для соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Как ожидается, (выдвинутые Москвой условия перемирия. – Прим. ред.) будут неприемлемы для украинцев и других европейцев", – говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон пока не комментировал российский вариант завершения конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Белый дом дал "четкий" и "твердый" ответ в случае, если РФ не согласится на перемирие.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле. Он также не исключил, что обсудит перемирие на Украине с президентом США Дональдом Трампом.