Москалькова: РФ делает все для возвращения соотечественников из Прибалтики

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Москва делает все возможное, чтобы помочь россиянам из Прибалтики вернуться на Родину. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она обратила внимание на рост количества обращений от граждан, в том числе из Латвии, которым грозит депортация.

"Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться", – отметила омбудсмен.

13 октября, истек крайний срок, до которого проживающие в Латвии россияне могли получить вид на жительство, сдав экзамен по латышскому языку и пройдя антироссийский опрос, либо уехать из страны. Всего под угрозой депортации оказался 841 гражданин РФ.

В российском посольстве уточняли, что часть россиян уже могла покинуть страну, не дожидаясь принудительных мер. Всего с 2022 года, по данным Латвии, депортации подверглись 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Латвии антигуманным варварством, так как под угрозой депортации оказались престарелые и часто больные люди.

При этом депортируемые граждане не останутся брошенными на произвол судьбы, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если это граждане России, они могут вернуться на свою Родину и построить свою жизнь здесь.

