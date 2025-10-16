Володин назвал геноцидом депортацию россиян из Латвии

Фото: kremlin.ru

Ситуация с выселением россиян из Латвии является геноцидом, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуму внесли заявление о недопустимости дискриминационной политики Риги в отношении граждан РФ. Депутаты призвали кабмин России проработать предложения по ответным мерам в отношении Латвии, а также предусмотреть финансирование приема и социального обеспечения депортированных граждан.

"Вдумайтесь, что происходит. Это геноцид. И, конечно, нам с вами надо занять жесткую... позицию", – передает РИА Новости слова спикера Думы.

Володин указал, что выселяют не просто людей, которые не сдали языковый экзамен, а нелояльных граждан пенсионного возраста. Например, одна поэтесса сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников воинам, погибшим в Латвии. В итоге ее с мужем выслали из страны.

13 октября, истек крайний срок, до которого проживающие в Латвии россияне могли получить вид на жительство, сдав экзамен по латышскому языку и пройдя антироссийский опрос, либо уехать из страны. Всего под угрозой депортации оказался 841 гражданин РФ.

В российском посольстве уточняли, что часть россиян уже могла покинуть страну, не дожидаясь принудительных мер. Всего с 2022 года, по данным Латвии, депортации подверглись 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Латвии антигуманным варварством, так как под угрозой депортации оказались престарелые и часто больные люди.

При этом депортируемые граждане не останутся брошенными на произвол судьбы, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину и построить свою жизнь здесь.

