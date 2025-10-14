Захарова назвала антигуманным решение Латвии о депортации россиян

Фото: mid.ru

Решение властей Латвии выдворить из страны россиян, не подтвердивших знание латышского языка, – "антигуманное варварство" в отношении престарелых и "часто больных" людей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что посольство в Риге ориентировано на оказание максимального содействия россиянам. Министерство, в свою очередь, внимательно отслеживает развитие ситуации.

"Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав", – подчеркнула Захарова.

О том, что власти Латвии ужесточили требования для продления вида на жительство для граждан России, стало известно в августе 2024 года. В частности, их обязали подтверждать владение латышским языком на уровне А2, а также отвечать в анкете на вопросы о российской политике и СВО.

Срок выезда из страны истек 13 октября этого года, но процедура депортации начнется через 30 дней после получения соответствующего документа, рассказали в посольстве. Россияне могут оформить ВНЖ или подать в суд для продления пребывания в государстве. Помимо этого, можно попросить у властей отсрочку по уважительной причине.

Всего Россия готова принять 841 гражданина, заверял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вместе с тем председатель ГД Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам подготовить конкретные предложения по данной ситуации.

