Посольство рассказало о процессе депортации россиян из Латвии

Фото: depositphotos/phodopus

Россияне, которые не оформили статус жителя Евросоюза, могут быть депортированы из Латвии через 30 дней после вручения соответствующего решения, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Риге.

"Согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную депортацию – такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии", – указали в дипломатической миссии.

Таким образом, говорить о немедленной депортации граждан России пока преждевременно. Вместе с этим россияне могут оформить временный вид на жительство (ВНЖ) или подать в суд. Это поможет им продлить срок своего пребывания в прибалтийской республике.

Временный ВНЖ можно получить при наличии в Латвии близких родственников. Также граждане могут получить от властей отсрочку по уважительной причине – из-за трудных жизненных обстоятельств или для решения бытовых вопросов.



При этом не исключено, что часть россиян уже покинула Латвию, не дожидаясь принудительных мер со стороны местных властей. Всего процедуре депортации с 2022 по 2025 год подверглись 10 человек, заключили в российском посольстве, сославшись на данные латышской стороны.

Ранее власти Латвии усложнили для россиян процедуру продления вида на жительство, обязав их сдавать экзамен по латышскому языку и проходить антироссийский опросник. По данным СМИ, под угрозой депортации оказался 841 гражданин России. Именно 13 октября истекает срок, до которого они могли либо уехать из страны, либо получить ВНЖ.

При этом российские власти уже разработали ряд мер для обустройства граждан, которых могут депортировать из прибалтийского государства. В частности, Владимир Путин расширил круг лиц, которые смогут принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что россияне, которых Латвия депортирует за незнание языка, не останутся брошенными на произвол судьбы. По его словам, они смогут вернуться в Россию и построить свою жизнь.

