Песков: депортированные из Латвии россияне смогут вернуться на родину

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Россияне, которых Латвия депортирует за незнание латышского языка, не останутся брошенными на произвол судьбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь", – отметил представитель Кремля.

Ранее власти Латвии усложнили для граждан РФ процедуру продления вида на жительство. В частности, обязали их подтверждать владение латышским языком на уровне А2, а также отвечать в анкете на вопросы о российской политике и СВО. 13 октября истекает срок, до которого Латвию должны покинуть более 800 россиян, не подтвердивших языковой уровень.

Российские власти разработали ряд мер для обустройства депортированных граждан. Был расширен круг лиц, которые вправе участвовать в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

Ранее правительство Латвии отказалось от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

