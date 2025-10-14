Депортированные из Латвии граждане РФ смогут вернуться в Россию

Фото: depositphotos/phodopus

Депортированные из Латвии граждане РФ из-за недостаточного владения латышским языком смогут вернуться в Россию. Всего страна готова принять 841 человека, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Всех примем, всех обеспечим жильем, работой. Всех великая страна примет достойно, потому что это часть русского мира", – цитирует парламентария ТАСС.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильным комитетам Думы и вице-спикеру Петру Толстому подготовить конкретные предложения по данной ситуации. При этом депутат указал, что идеи должны помочь "охладить безумные головы" тех, кто принимает подобные решения.

Кроме того, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в министерстве с 2024 года на постоянной основе действует рабочая группа для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей.

"Сотрудники миграционной службы МВД России в телефонном режиме готовы оказать содействие в оформлении необходимого пакета документов для урегулирования своего правового положения в Российской Федерации, а также в решении иных вопросов по направлению деятельности министерства", – отметила Волк.

Получить допинформацию можно по электронной почте bvp@mvd.ru и по телефону +7 (495) 184-20-25.

Власти Латвии усложнили для граждан РФ процедуру продления вида на жительство еще в августе 2024 года. В частности, их обязали подтверждать владение латышским языком на уровне А2, а также отвечать в анкете на вопросы о российской политике и СВО.

Срок для выезда из страны истек 13 октября 2025-го. Однако депортация будет реализована только через 30 дней после вручения соответствующей повестки, уточняли в посольстве РФ в Риге. В ведомстве заявляли, что россияне могут оформить временный вид на жительство (ВНЖ) или подать в суд для продления пребывания в прибалтийской республике. Помимо этого, россияне могут получить от властей отсрочку по уважительной причине.