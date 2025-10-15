В ГД внесен проект заявления о недопустимости дискриминации россиян в Латвии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект заявления Госдумы "О недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан" внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом говорится в думской электронной базе.

В проекте заявления отмечается, что ГД решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику Риги, объединив усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека.

Также депутаты призвали кабмин России проработать предложения по ответным мерам, включая меры экономического характера, в отношении Латвии.

Нижняя палата парламента рекомендует правительству предусмотреть финансирование приема и социального обеспечения депортированных граждан России и поддержать их иски и обращения в судебных и международных органах.

Кроме того, необходимо ввести "карту российского соотечественника" и в срок до 1 декабря 2025 года проинформировать ГД о проведенной работе.

Несколько дней назад, 13 октября, истек крайний срок, до которого проживающие в Латвии россияне могли получить вид на жительство (ВНЖ), сдав обязательный экзамен по латышскому языку и пройдя антироссийский опросник, либо уехать из страны. Всего под угрозой депортации оказался 841 гражданин.

В российском посольстве уточняли, что часть россиян уже могла покинуть прибалтийскую страну, не дожидаясь принудительных мер. Всего с 2022 года, по данным Риги, депортации подверглись 10 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Латвии антигуманным варварством, так как под угрозой депортации оказались престарелые и часто больные люди. При этом россияне могут вернуться, их обеспечат жильем и работой, указывал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

