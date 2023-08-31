В Москве откроется 27 новых школ и детских садов 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве заработает 27 новых школ и детских садов 1 сентября. Еще 22 здания построят до конца 2023 года, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 2011 года в городе возвели 575 новых образовательных учреждений, благодаря чему сократились потребности столицы.

"В ближайшее время, думаю, проблемы будут решены", – отметила заммэра.

Ракова добавила, что за три года в столице отремонтировали 800 пришкольных территорий.

До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детсадов в Москве. Он отметил, что с 2021 года в городе обновили около 770 территорий образовательных учреждений, в том числе 167 территорий в этом году.

Ранее Собянин открыл в Молжаниновском районе новое здание школы на 1,1 тысячи мест. В него уже с 1 сентября переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива".

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