Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области

Грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Двое детей погибли, еще семь девочек и их тренер госпитализированы.

По данным МВД, фура врезалась в машину сопровождения спортсменок, которая и отскочила в велосипедисток. Девочки занимались в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Прокуратура проводит проверку спортивной школы.

Как сообщил глава Федерации велосипедного спорта РФ, тренер отправился на скоростную трассу с детьми без согласований. Водитель грузовика задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.