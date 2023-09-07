Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 14:15

Происшествия

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области

Грибы-паразиты на сумму 1 млн рублей обнаружили в Москве в посылке из Индии

Строительный кран рухнул в Чечне из-за шторма

Мошенники придумали новую схему обмана водителей с использованием топлива

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Почти две тысячи домов разрушены и повреждены в Стамбуле из-за ливня

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Склад вспыхнул в СНТ "Картинская Гора"

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе

Россияне пока не обращались за досрочным прекращением отдыха в Стамбуле – АТОР

Грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Двое детей погибли, еще семь девочек и их тренер госпитализированы.

По данным МВД, фура врезалась в машину сопровождения спортсменок, которая и отскочила в велосипедисток. Девочки занимались в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Прокуратура проводит проверку спортивной школы.

Как сообщил глава Федерации велосипедного спорта РФ, тренер отправился на скоростную трассу с детьми без согласований. Водитель грузовика задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыДТПвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика