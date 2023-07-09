Склады на площади 400 квадратных метров загорелись в Иваново

Фото: телеграм-канал "МЧСИВАНОВО37"

Пожар произошел на складах в Иваново на площади 400 квадратных метров 9 июля, очаг возгорания к настоящему времени локализован, сообщило ГУМЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на секционных складах в районе площади Генкиной.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, внутри загорелись удобрения, мел и цемент.

Ранее спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

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