Ущерб Приморью от тайфунов предварительно составил 10 миллиардов рублей

Фото: МЧС России

Ущерб Приморскому краю от тайфунов был предварительно оценен в 10 миллиардов рублей. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.

"По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", – приводит ее слова ТАСС.

Режим ЧС федерального характера ранее был введен в Приморском крае из-за непогоды. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

В министерстве по делам ГО и ЧС заявляли, что количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае достигло 42.

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