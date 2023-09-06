Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 05:24

Регионы

Ущерб Приморью от тайфунов предварительно составил 10 миллиардов рублей

Фото: МЧС России

Ущерб Приморскому краю от тайфунов был предварительно оценен в 10 миллиардов рублей. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.

"По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", – приводит ее слова ТАСС.

Режим ЧС федерального характера ранее был введен в Приморском крае из-за непогоды. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

В министерстве по делам ГО и ЧС заявляли, что количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае достигло 42.

Новости регионов: в Приморье выпала месячная норма осадков за сутки

Читайте также

регионыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика