В Приморье из-за ливня оказались отрезанными от дорог 42 населенных пункта

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае достигло 42. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства по делам ГО и ЧС.

Эти населенные пункты находятся в Ольгинском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, а также Уссурийске и Надеждинском районе. Всего подтоплены оказались 32 участка дорог.

На данный момент на территории 19 муниципальных образований региона остаются подтопленными 159 жилых домов, из них 32 многоквартирные, а также 1 189 придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали около 50 человек из Уссурийска в превентивных целях из-за подтоплений. В ведомстве уточнили, что повышение уровня воды наблюдается в реках Раздольной и Раковке.

До этого в Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

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