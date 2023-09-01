В Уссурийске мать рассказала, как доплыла на школьную линейку с детьми на надувной лодке

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Мать рассказала, как в затопленном от дождей Уссурийске отправилась с детьми в школу на надувной лодке. Об этом она сообщила "Газете.ру".

Женщина заявила, что дети были рады тому, что они не испачкали форму, а путь до школы для них стал приключением.

"Нам за последний месяц уже не впервой так передвигаться. Мне кажется, у нас уже ко всему привыкли. Линейки не было, только классный час", – сообщила она.

Мать детей отметила, что сотрудники МЧС перевозят местных граждан через затопленные участки на лодках.

"Думаю, мои дети были не единственными. Я не знаю насчет других районов, нам ждать лодку не пришлось", – добавила она.

Другая жительница Уссурийска рассказала, что ее внук сам перешел через воду, закатав брюки и взяв в руки обувь.

"В эти дни подтопления ходишь какой-то потерянный, страшновато, когда вода идет и идет", – подметила женщина.

Ранее спасатели МЧС РФ эвакуировали около 50 человек из Уссурийска в превентивных целях из-за подтоплений. В ведомстве уточнили, что повышение уровня воды наблюдается в реках Раздольной и Раковке. Сотрудники МВД и МЧС России оповещают население о возможной эвакуации в районе улиц, которые расположены вдоль реки Раковки.

Отмечалось, что более 360 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали от паводка в Приморском крае. Ведется учет предпринимателей, которые обратились за помощью.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе вводится режим ЧС федерального характера. По его словам, такое решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

В Сеть попало видео с уссурийскими школьниками, которые добираются на линейку на лодке