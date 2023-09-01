В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за обильных осадков

Фото: телеграм-канал "Сергей Надсадин Официально"

Из-за обильных осадков власти Южно-Сахалинска ввели в городе режим ЧС. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Уточняется, что в связи с непогодой работает оперативный штаб, который возглавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Все городские службы находятся в состоянии рабочей готовности.

Ранее режим ЧС федерального характера ввели в Приморском крае из-за непогоды. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

В министерстве по делам ГО и ЧС сообщили, что количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае достигло 42.