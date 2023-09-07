Грибы-паразиты на сумму 1 млн рублей обнаружили в Москве в посылке из Индии

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники обнаружили грибы-паразиты в посылке из Индии. Об этом рассказали в пресс-службе центральной почтовой таможни.

По информации таможни, посылка оценивается на сумму 1 миллион рублей. Ее должны были передать жителю подмосковных Котельников.

"Почти 200 граммов грибов вида кордицепс китайский обнаружили в посылке. При сканировании инспектор на экране монитора увидел предметы, похожие на сучки. При досмотре коробки таможенники обнаружили внутри высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела", – сказано в заявлении.

Как сообщили в пресс-службе, разрешения на ввоз продукта не было, а содержимое отправитель оценил в 200 рупий (примерно 2,5 тысячи долларов).

Кроме того, таможенники уточнили, что в посылке перевозят самый дорогой гриб, который используется в восточной медицине. Из-за этого его ввоз в страну возможен лишь при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с согласия Россельхознадзора.

По причине того, что соответствующих документов у отправителя не было, таможенники не пропустили посылку, поэтому она поедет обратно в Индию.

Ранее сотрудники таможни петербургского аэропорта Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьев в пробирках. Они оказались в посылке из Италии вместо задекларированных детских игрушек. Муравьи были помещены в 128 стекольных пробирок.

Ветеринарный контроль подтвердил, что насекомые относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Муравьи были возвращены отправителю.

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