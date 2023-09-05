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05 сентября, 23:51

Происшествия

В Стамбуле один человек погиб в результате наводнения, возникшего после ливня

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Стамбуле из-за наводнения, возникшего после сильного ливня, погиб человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ТАСС.

"В районе Башакшехир погиб человек, попавший под паводковые воды", – указано в сообщении.

Подтопление нескольких улиц произошло после сильного проливного дождя. Сильнее всего пострадал район Башакшехир, где из-за повышения уровня воды припаркованные автомобили уносит потоками воды.

Власти города призывают население оставаться дома и не выходить на улицы без необходимости.

Ранее в Таджикистане в результате ливней погиб как минимум 21 человек. В стране продолжаются спасательные работы. Президент республики Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

До этого минимум два человека погибли в районе Царево на юго-востоке Болгарии из-за наводнения, вызванного обильными ливнями.

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