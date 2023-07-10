В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс кв м

В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Горит производственно-складское здание в Калининском районе. Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной загрузки. Предварительная площадь пожара 3,5 тысячи квадратных метров", – отметили в ведомстве.

По данным МЧС, из здания эвакуировали семь человек. К устранению пожара привлекли 110 человек и 27 единиц техники.

Немногим позже в ведомстве сообщили, что эксперты замерят воздух на концентрацию вредных веществ. В 07:04 возгорание было локализовано.

Ранее сообщалось, что открытое горение двух частных домов и хозяйственных построек в Екатеринбурге удалось ликвидировать.

По данным регионального главка МЧС, пожар было сложно потушить из-за плотности застройки в месте происшествия и порывистого ветра. Всего в тушении участвовали 39 человек и 11 единиц спецтехники.

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