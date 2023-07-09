09 июля, 23:31Происшествия
Открытое горение двух частных домов и хозпостроек ликвидировали в Екатеринбурге
Фото: МЧС Свердловской области
Открытое горение двух частных домов и хозяйственных построек в Екатеринбурге удалось ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
"В 21:46 (19:46 по московскому времени. – Прим. ред.) огнеборцы ликвидировали открытое горение", – заявили в МЧС.
Отмечается, что пожар было сложно потушить из-за плотности застройки в месте происшествия и порывистого ветра. Всего в тушении участвовали 39 человек и 11 единиц спецтехники, резюмировали в ведомстве.
Вечером 9 июля сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар, огнем были охвачены два частных дома и хозпостройки, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
Позже в МЧС заявили, что возгорание было локализовано в 20:07 (18:07 по московскому времени. – Прим. ред.).
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