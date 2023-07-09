Лесной пожар угрожает селу в Башкирии

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Лесной пожар на площади свыше 20 гектаров в Башкирии угрожает населенному пункту, сообщили в ГУМЧС по республике.

Как уточняется в сообщении ведомства, в Белорецком районе вблизи населенного пункта Узян зафиксировано возгорание в лесу, по данным минлесхоза, на текущий момент площадь пожара превышает 21 гектар, есть угроза распространения огня в сторону населенного пункта.

Лесной пожар тушат 16 специалистов и 10 единиц техники, в частности, бульдозеры и вертолет. В целях недопущения распространения огня к месту выехала аэромобильная группировка ГУМЧС по Башкирии в составе 33 человек и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

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