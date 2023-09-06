Авария с перевернувшейся лодкой на Химкинском водохранилище оказалась тренировкой

Фото: телеграм-канал Mash

На Химкинском водохранилище произошла авария, которая оказалась тренировкой одной из частных компаний. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"В службу 112 поступило сообщение о людях, тонущих недалеко от пляжа "Химки 2". На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения", – указано в телеграм-канале ведомства.

Находясь на месте ЧП, специалисты установили, что частная организация по спасению людей с воды проводила на акватории учения. Помощь участникам тренировки не понадобилась, резюмировали в департаменте.

До этого ряд СМИ сообщал, что на территории водохранилища перевернулась лодка с людьми, в результате которой они якобы начали тонуть.

Ранее спасатели вытащили из воды двух человек на Терлецком и Шибаевском прудах в Восточном административном округе столицы.

Отмечалось, что дежурная смена поисково-спасательной станции "Кузьминки" подняла женщину с толщи воды 4 августа. Она находилась в 50 метрах от берега, позже работники станции "Терлецкая" спасли мужчину 1969 года рождения. Его передали наряду полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь после произошедшего, госпитализация им не понадобилась.



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