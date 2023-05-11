Рабочий погиб в результате падения газобетонных блоков на Шелепихинской набережной

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина погиб в результате падения газобетонных блоков на строительном объекте на Шелепихинской набережной. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На строительном объекте на Шелепихинской набережной с высоты на двух рабочих упали газобетонные блоки. В результате один из мужчин погиб на месте, второй госпитализирован", – говорится в сообщении.

Прокуратура намерена проследить за установлением всех обстоятельств случившегося, а также за ходом расследования данного инцидента.

Ранее строительные леса рухнули недалеко от станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Кунцевская. Сообщение о происшествии поступило 10 мая в 21:23. Обрушение лесов случилось на улице Алексея Свиридова, у дома № 24.

На место происшествия прибыли оперативные службы для ликвидации последствий случившегося. Движение поездов в результате падения строительных лесов не прервалось.



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