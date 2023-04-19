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16:58

Происшествия

Рабочий пострадал при падении фасадной люльки на строительном объекте в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий пострадал при падении фасадной люльки на строительном объекте в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло на строительном объекте на улице Зорге. Мужчина 2003 года рождения находился в люльке в момент ее падения. Его госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Также устанавливаются ответственные за охрану труда и технику безопасности. Савеловская межрайонная прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

В марте столичная прокуратура сообщила о гибели рабочего в строящемся объекте на улице Усачева. Мужчина упал в шахту лифта. Мужчина 1986 года рождения упал в шахту лифта в строящемся объекте на улице Усачева.

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