Погибшим в шахте лифта в Москве оказался 18-летний житель Смоленской области

Фото: телеграм-канал "112"

Правоохранители установили личность мужчины, чье тело 16 октября обнаружили в шахте лифта в жилом доме на Свободном проспекте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Им оказался 18-летний житель Смоленской области. По версии следствия, молодой человек самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение, что привело к его гибели.

Следственный комитет России по Москве начал доследственную проверку в связи с инцидентом. Ход проверки и принятие процессуального решения находятся на контроле городской прокуратуры.

В воскресенье, 16 октября, тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома на востоке Москвы. На место ЧП выезжали следователи и криминалисты.

Ранее рабочий погиб в Москве, упав в шахту лифта с высоты 30-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме на Лобненской улице.

До этого в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте. Причиной падения лифта стал обрыв троса.



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