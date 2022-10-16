Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома на востоке Москвы. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по городу.

Тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома на Свободном проспекте 16 октября. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. В настоящее время выясняются все причины и детали случившегося.

По информации столичной прокуратуры, предварительно, мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и спустился в шахту, однако в этот момент лифт поехал.

Ранее рабочий погиб в Москве, упав в шахту лифта с высоты 30-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме на Лобненской улице.

До этого в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте. Причиной падения лифта стал обрыв троса.



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