Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого по делу о гибели генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Рамазан Падиев внесен в перечень террористов и экстремистов)

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Рамазана Падиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на продление ареста до 17 мая по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

Ранее защита просила отпустить его из СИЗО, указывая на непричастность Падиева к преступлению. Вместе с ним до 17 мая арестованы и другие фигуранты дела Ахмаджон Курбонов и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте столицы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Главным фигурантом является Курбонов. Он собрал бомбу и разместил ее возле подъезда Кириллова, а затем нажал на кнопку. По словам Курбонова, его завербовали украинские спецслужбы.

Другими фигурантами дела стали Падиев и Точиев, которые арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле.