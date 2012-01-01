Погибший генерал Кириллов провел более 40 брифингов о химоружии США на Украине

Утром во вторник, 17 декабря, у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве раздался взрыв. В результате случившегося погибли два человека – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователи возбудили уголовное дело. Что известно об убийстве генерал-лейтенанта и его помощника – в материале Москвы 24.

Что произошло

Фото: телеграм-канал "Следком"

Взрыв прогремел около 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова подъехала служебная машина, которая должна была отвезти генерала на работу. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником Ильей Поликарповым вышли из подъезда.

Следователи установили, что взрывное устройство могло быть заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом дома, а взрыв произошел на высоте около метра от земли. Привели устройство в действие при помощи радиосигнала. При этом злоумышленник мог находиться рядом и наблюдать за происходящим, отмечали в правоохранительных органах.

Мощность устройства была близка к 300 граммам тротила, выяснили СМИ. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в доме напротив, который стоит почти в 100 метрах от места происшествия.

Спасателей к месту происшествия вызвал случайный прохожий, который гулял с собакой, когда раздался взрыв. В беседе с журналистами мужчина рассказал, что подбежал к пострадавшим сразу после удара, но они уже не подавали признаков жизни.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Террористический акт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".

На место происшествия привезли робота-сапера из-за автомобиля каршеринга, который стоял неподалеку от места взрыва. Робот достал некий предмет из-под авто, вещдоки забрали сотрудники ФСБ. В ходе проверки робот не обнаружил других взрывных устройств, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

На парковке также обследовали авто местных жителей. Как рассказали очевидцы, на фоне этих разыскных действий следователи попросили жителей близлежащих домов отойти от окон.

Следователи начали допрашивать охранников жилого комплекса, в состав которого входит дом, где произошел взрыв. По данным телеграм-канала Baza, правоохранители планируют выяснить, как злоумышленникам удавалось следить за высокопоставленным российским военным, а также когда именно и кто мог оставить начиненный взрывчаткой самокат у подъезда Кириллова.

Вместе с тем планируется изъять записи с видеокамер, установленных в ЖК. Однако местные жители обратили внимание, что они работают только в онлайн-режиме и видео на них не сохраняется. При этом въезд в подземную парковку тоже никак не контролируется. Жильцы рассказали, что не раз конфликтовали по этому поводу с управляющей компанией.

"В 2021 году у меня взломали квартиру. Я просматривал записи камеры наблюдения. Ничего мы не выяснили – из-за отсутствия камер и плохого качества. Лицо преступника невозможно было разглядеть", – рассказал один из них телеканалу "360" .

Чем известен генерал Кириллов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Погибший в результате взрыва Игорь Кириллов родился в Костроме 13 июля 1970 года. Там же он закончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. С 2009 года военный служил на разных должностях в управлении начальника войск РХБЗ. Осенью 2014 года он занял пост начальника Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Должность начальника российских войск РХБЗ Кириллов занимал с мая 2017 года.

После начала специальной военной операции на Украине он провел более 40 брифингов о нарушениях США в сфере химического оружия. Кроме того, в декабре 2023 года именно он сообщил о подготовке Службами безопасности Украины (СБУ) провокации с применением боевого отравляющего вещества.

По данным российского министерства обороны, в своих выводах Кириллов опирался на данные, полученные из лабораторий в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также на объектах в ЛНР и ДНР. Военный заявил, что там проводились эксперименты "по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям", а образцы соответствующих фармпрепаратов регулярно направляли в США, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в "наступательных биологических программах".

Кириллов также утверждал, что летом 2024 года на территории Украины оставались компоненты, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы". Однако он предупредил, что применить это оружие могут и под другим флагом.

Кроме того, Кириллов обвинял Киев в регулярном нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. По его данным, в рамках СВО украинская сторона более 400 раз применила токсичные химикаты нелетального действия.

При этом накануне трагедии, в понедельник, 16 декабря, СБУ в своем телеграм-канале заочно сообщила о подозрении Кириллова в ответственности за массовое применение запрещенного химического оружия в отношении солдат ВСУ.

Реакция на трагедию

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Смерть Кириллова вызвала реакцию со стороны российских властей.

"Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое", – написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев пообещал, что убийцы Кириллова понесут заслуженное наказание. По словам сенатора, он тесно взаимодействовал с погибшим в рамках парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине. Косачев также выразил соболезнования его семье и близким второго погибшего.

"Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", – подчеркнул он.

Телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Кириллова направил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал начальника войск РХБЗ настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге.

"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", – отметил Медведев.

Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего Кириллова.

"Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в Думе Кириллова хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям, а после его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности.