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Фирмы из США и подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду компании занимаются перевозками биоматериалов с Украины через республику. Это осуществляется в интересах американских лабораторий, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обращаю ваше внимание, что сопровождение следующих с Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма логистик" и "Аэротранскарго", подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями", – цитирует его RT.

Как отметил Кириллов, с украинской стороны вывозом занимается компания "Биопартнерс", являющаяся дочерней структурой одноименной американской фирмы. Кроме того, в логистике якобы участвует "Кью ту солюшн" – дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона. Именно она реализует контракты на сумму более 22 миллионов долларов, указал генерал-лейтенант.

По его словам, руководители киевского офиса компании "Биопартнерс" Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко принимали участие в вывозе биоматериалов. Другие сотрудники той же компании Марианна Гредиль и Людмила Городняя якобы занимаются правовым обеспечением вывоза. Они также включены в вопрос взаимодействия с организациями США в рамках клинических испытаний препаратов, считают в Минобороны.

"Кахабер Заалишвили руководит деятельностью по сбору клинического и патолого-анатомического материала, участвует в организации клинических испытаний на территории Украины", – подчеркнул Кириллов.

Он рассказал, что благодаря этим людям Пентагон начал использовать Молдавию в качестве транзитного хаба.

Ранее ВС РФ обнаружили в одном из тайников ВСУ приготовленные к применению вещества с нитратом таллия, а также тактические смеси. По словам Кириллова,13 июля ВС РФ получили сведения о подвозе боеприпасов с химическими веществами в подразделения 3-го аэромобильного батальона украинских войск.

