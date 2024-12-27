ОАК заявила, что летные испытания SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года

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Летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8 планируется провести в начале 2025 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

В корпорации уточнили, что в настоящее время на авиалайнерах отрабатываются варианты пассажирского салона и тестируется оборудование.

"После установки и проверки силовых установок полностью импортозамещенные авиалайнеры с отечественным оборудованием на борту поднимутся в воздух", – отметили в ОАК.

SSJ-100 New с двигателями ПД-8 в течение года проведут порядка 200 тестовых полетов. Кроме того, параллельно ведется работа по развертыванию серийного производства SSJ-100 в 2026 году.

После 2026 года корпорация планирует выйти на объемы выпуска до 30 лайнеров в год.

Ранее сообщалось, что в России в конце марта – начале апреля 2025 года пройдут первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21. В этот же период также начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном ПД-14.

Кроме того, ожидается, что отечественный самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Его стоимость составит около 3 миллиардов рублей, а Boeing – от 5 до 6 миллиардов.