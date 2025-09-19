Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на заводе в Перми

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на Мотовилихинских заводах в Перми в рамках рабочей поездки.

Мотовилихинские заводы являются градообразующим предприятием в Перми. Это единственное в России артиллерийское производство полного цикла, здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО.

Выставку Путину показали ко Дню оружейника. Основные направления экспозиции – передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и многое другое. Кроме того, особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, которые обеспечивают превосходство российской оборонной промышленности.

Главе государства представили планы развития ОДК-Авиадвигатель и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги. Также были представлены комплекс "Деривация-ПВО" и система "ТОС-2".

Ранее глава государства посещал нижегородский полигон Мулино, где прошел основной этап учений "Запад-2025". В ходе посещения он осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники.

В экспозиции приняли участие 65 организаций, представивших 405 изделий. Из них 125 закупают и применяют в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус "опытные".

