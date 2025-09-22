Путин указал на готовность России ответить на любые стратегические угрозы

Фото: kremlin.ru

Россия готова ответить на любые стратегические угрозы военно-техническими мерами, заявил Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", – указал президент.

Глава государства также отметил, что РФ уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, однако не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.

При этом планы страны по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире. Их реализация осуществляется в полном объеме и своевременно, заключил Путин.

В МИД ранее заявили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО. Как отметил замглавы ведомства Александр Грушко, страна будет использовать "обширные" средства защиты.

Грушко также напомнил о словах Путина, который заявлял, что РФ не собирается вмешиваться в гонку вооружений с НАТО. Однако, по его словам, российская сторона сделает все, чтобы обеспечить свою обороноспособность. Некоторые средства защиты уже находятся на стадии реализации.