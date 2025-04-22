Замглавы МИД Грушко: РФ будет защищаться на фоне агрессивных действий НАТО

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Россия будет учитывать и использовать "обширные" средства защиты для обеспечения обороноспособности страны на фоне враждебной политики НАТО, которая опирается на агрессивное военное планирование. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он напомнил слова Владимира Путина, который заявлял, что Россия не собирается вмешиваться в гонку вооружений с НАТО. Однако, по его словам, российская сторона применит все необходимые средства для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

Некоторые средства, как указал Грушко, уже находятся на стадии реализации. Речь идет о формировании карельского танкового корпуса и о создании двух военных округов – Ленинградского и Московского.

"Мы будем внимательно смотреть на эволюцию ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми", – отметил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что Россия также наблюдает за превращением Северной Европы в арену противостояния из-за "агрессивных устремлений НАТО". Он напомнил, что изначально этот регион и районы Балтийского моря "всегда были самыми спокойными в военном отношении".

Кроме того, Грушко обратил внимание на тенденцию, которая наблюдается на протяжении последних лет. По его словам, она связана с созданием Североатлантическим альянсом квазисоюзов, в рамках которых страны объединяют свои военные ресурсы, чтобы оптимизировать данную структуру и сделать ее более эффективной.

"Для нас очевидно одно: все эти тенденции направлены против интересов безопасности России, движимы русофобией", – заключил он.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев обращал внимание на то, что НАТО не оставляет попыток блокировать работу российских портов в Балтийском море. Он указал, что действия Альянса влияют на безопасность перевозок, а также способствуют разрушению глобального торгового судоходства.

