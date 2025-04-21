Копенгаген предложил НАТО разместить на территории Дании новый штаб батальона связи

Фото: 123RF/finkandreas

Дания предложила НАТО разместить на своей территории новый штаб подразделения связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что штаб должен стать частью структуры командования Альянса, который будет отвечать за Северный регион и северо-западную зону НАТО. Кроме того, согласно Минобороны Дании, батальон поможет в обеспечении коммуникаций и совместной работы воинских подразделений.

"С датской стороны мы готовы приступить к работе. Дания хочет взять на себя свою долю ответственности за эффективное функционирование НАТО. Предложение о размещении штаба батальона связи НАТО в Дании является хорошим примером этого", – заявил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд.

Новый штаб будет полностью готов к работе к 2029 году.

Ранее СМИ сообщали, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания приступили к объединению военных ресурсов для начала борьбы с Россией. По словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, скандинавские государства осознали важность формирования единой политики безопасности и углубления военного сотрудничества.