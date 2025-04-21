WSJ: скандинавские страны начали объединять военные ресурсы из-за России

Фото: ТАСС/EPA/PIRJO TUOMINEN

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания приступили к объединению военных ресурсов для начала борьбы с Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal, которой поступила информация от экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Страны Скандинавии решили объединить свои усилия впервые со времен Кальмарской унии (объединение Дании, Норвегии и Швеции под главенством датских королей. – Прим. ред.), которая была образована в 1400-х годах.

По словам Столтенберга, скандинавские государства осознали важность формирования единой политики безопасности и углубления военного сотрудничества.

Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон призвал страну быть готовой к возможной конфронтации с Россией. Он указал, что, несмотря на временное снижение российской военной активности в регионе Прибалтики, ситуация может поменяться после окончания спецоперации на Украине.

Помимо этого, глава военной разведки Швеции критически отозвался о позиции американского президента Дональда Трампа, который, с его слов, регулярно выражает доверие Владимиру Путину. Нильссон призвал европейцев, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от РФ, отнестись к этому с осторожностью.

