Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать работу портов РФ в Балтийском море

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Североатлантический альянс не оставляет попыток блокировать работу российских портов в Балтийском море, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию.

"Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", – передает РИА Новости его слова.

Решения блока негативно сказываются на безопасности перевозок, а также способствуют разрушению глобального торгового судоходства, добавил Патрушев.

По его словам, страны Запада также используют террористические методы, чтобы достичь своей главной цели – ослабить Россию. В этой связи он напомнил об атаке на российский сухогруз Ursa Major в Средиземном море и задержании танкера Eagle S в Финляндии.

Судно Ursa Major затонуло 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть сухогруз. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.

В Финляндии 26 декабря 2024 года задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрений в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией. По одной из версий, корабль повредил кабель своим якорем. Ремонт объекта может занять до 7 месяцев.

