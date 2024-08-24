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24 августа, 21:30

Происшествия

Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош на рейсе Москва – Астана

Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош на рейсе Москва – Астана

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Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош на рейсе Москва – Астана. Мужчина был в нетрезвом состоянии: он громко ругался, провоцировал конфликты, а также повредил элементы салона самолета и напал на бортпроводников.

Для обеспечения безопасности полета к дебоширу применили так называемые средства сдерживания – связали веревками и ремнями. Сам мужчина винит во всем бортпроводников, которые "по-хамски отняли у него виски".

Авиакомпания намерена взыскать с пассажира компенсацию за повреждение самолета. Также его исключили из программы "Аэрофлот Бонус" и планируют внести в "черный список".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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