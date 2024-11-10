Посольство РФ в Египте держит на контроле состояние попавших в ДТП туристов

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Посольство РФ в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в аварию с участием пассажирского автобуса российскими туристами. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

"Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло посольство, консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают им содействие.

Авария с участием автобуса произошла на юге Синайского полуострова в Египте. В результате пострадали 35 иностранных туристов, среди которых 31 россиянин, а также граждане с Украины, из Казахстана и Азербайджана.

Между тем пять человек, включая гражданина РФ, пострадали в ДТП в Минской области Белоруссии. Еще один человек погиб.

ДТП произошло в Слуцком районе на 69-ом километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи. Пострадавших госпитализировали. У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. 22-летний россиянин находится в реанимации.

