Таможня в Шереметьево нашла у пассажира из Турции ювелирные изделия на 14 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Ювелирные изделия на 14 миллионов рублей обнаружили шереметьевские таможенники у пассажира из Турции, сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Уточняется, что на "зеленом" коридоре мужчину остановили для выборочного контроля. Во время осмотра с помощью ручного металлодетектора в брюках иностранца нашли 15 украшений: кольца, браслеты, серьги, подвеска Cartier, Graff, Messika, Chopard.

Мужчина сообщил, что вез драгоценности в подарок для друзей и коллег.

В ФТС сообщили, что по результатам экспертизы изделия являются подлинными и выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, аметиста, малахита.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники аэропорта Домодедово обнаружили у пассажирки рейса из Дубая ювелирные изделия. Их стоимость составляет 5 миллионов рублей. Девушка рассказала, что драгоценности приобретала давно и не была знакома с правилами.

По данным экспертизы, ювелирные изделия являются подлинными, они выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, перламутра, малахита, оникса и топаза.