Шведская IKEA продаст все свои фабрики в РФ

Компания IKEA продает российские фабрики и сокращает штат сотрудников. Это официальное заявление компании. Там сообщили, что не видят возможности возобновить продажи в России в обозримом будущем. Розничный бизнес пока остается на паузе.

При этом 15 июня товары IKEA появились на площадке "Яндекс.Маркет". А ранее Zara обосновалась на Wildberries. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.