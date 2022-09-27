Продажи новых iPhone в магазинах re:Store стартуют в РФ 30 сентября

Фото: apple.com

Продажи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в магазинах re:Store в России стартуют 30 сентября. Об этом сообщает сайт официального дилера.

В начале сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.

В iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Смартфон можно будет использовать в версии только с eSIM. Гаджеты оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.

Кроме того, новые Apple Watch Ultra будут способны работать до 60 часов без питания аккумулятора. Корпус часов выполнен из титана. Гаджет имеет специальную защиту экрана.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предостерег, что функция экстренного вызова с использованием спутниковой связи в новом iPhone 14 не будет работать в России. Он объяснил, что сейчас эта функция работает лишь на территории США и Канады. Чтобы она появилась и в РФ, Apple следует получить разрешение от страны.

Помимо прочего, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что новые модели смартфонов будут поставляться в РФ по параллельному импорту.

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