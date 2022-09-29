В AirPods Pro 2 обнаружили скрытую функцию

Фото: apple.com

Первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 2 с кастомной гравировкой выявили скрытую функцию гарнитуры. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Пользователи выяснили, что размещенные на корпусе чехла эмодзи также демонстрируются на виртуальном изображении чехла, которое всплывает при подключении наушников к iPhone.

При этом при покупке подержанных наушников с чужой гравировкой изменить эмодзи в окне подключения на свой вариант будет нельзя. В Сети Apple называют "помешанной на деталях".

AirPods Pro 2 поступили в продажу по цене в 250 долларов. Гравировка зарядного кейса доступна бесплатно через официальный сайт компании Apple.

Ранее авторы портала Gizmochina рассказали о расширенных возможностях функции Always-On Display в новых смартфонах Apple. Такой функцией оснащены только iPhone 14 Pro и Pro Max.

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