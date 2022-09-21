Названа функция, которую нужно отключить для экономии заряда iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Функция "тактильного отклика" в iOS 16 способствует быстрому падению уровня заряда аккумулятора iPhone, сообщает портал 9to5Mac.

Как отметили в компании Apple, из-за возникающей при нажатии каждой клавиши на экране вибрации батарея смартфона садится быстрее обычного. Уточняется, что данная функция по умолчанию включена на гаджетах с iOS 16.

Пользователям, столкнувшимся с быстрой разрядкой аккумулятора после установки iOS 16, порекомендовали временно отключить данную функцию.

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.

