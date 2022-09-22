Спутниковая связь появится на смартфонах Samsung

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В 2023 году на смартфонах Samsung появится спутниковая связь. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на отчет инсайдера.

Вероятнее всего, технологию будут поддерживать аппараты флагманской серии Galaxy S23, которые выйдут в начале следующего года.

"Возможно, компания не захочет слишком сильно отставать от Huawei и Apple и попытается разработать собственное аппаратное и программное решение раньше, чем Google", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что функция экстренного вызова с использованием спутниковой связи в новом iPhone 14 не будет работать в России в ближайшие несколько лет. Он пояснил, что сейчас эта функция работает лишь на территории США и Канады. Чтобы она появилась и в России, Apple нужно будет получить разрешение от государства.

