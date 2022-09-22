Эксперт рассказал о преимуществах российских смартфонов перед иностранными

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Отечественные смартфоны являются более выгодным приобретением, их цена соответствует качеству, сообщает "Вечерняя Москва".
"На данный момент на рынке несколько лидеров по производству смартфонов – BQ, DEXP, Texet, INOI, Aquarius. Конечно, технологическая база для изготовления умных телефонов в нашей стране развивается, но ассортимент большой и достойный – есть как бюджетные, так и премиальные версии телефонов", – отметил IT-эксперт Алексей Солодов.
Так, стоимость наиболее доступной модели смартфона INOI A 62 Lite с характеристиками, близкими к iPhone 11, составит 69 тысяч рублей. В целом самые дешевые смартфоны российского производства будут стоить 5–7 тысяч рублей.
Как отметил эксперт, комплектующие для российских гаджетов приобретаются в Индии и Китае, а также производятся в РФ. Он добавил, что для устройств используется морозостойкий аккумулятор, благодаря которому заряд аккумулятора держится в течение долгого времени при минусовых температурах.
"Конечно, операционная система пока не позволяет пользоваться многими приложениями, доступными на iOS или Android. Зато вы будете уверены, что никакие санкции не повлияют на работу смартфона", – подчеркнул специалист.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предельный срок перехода на отечественный софт будет установлен правительством РФ по всем ключевым позициям.
По словам председателя правительства, расходы российских компаний на зарубежное программное обеспечение составляют порядка 200 миллиардов рублей ежегодно, в то время как у 80% иностранного ПО существуют отечественные аналоги, которые нужно "докрутить и использовать".
Российский аналог операционной системы Windows появился в магазинах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: