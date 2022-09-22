Эксперт рассказал о преимуществах российских смартфонов перед иностранными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отечественные смартфоны являются более выгодным приобретением, их цена соответствует качеству, сообщает "Вечерняя Москва".

"На данный момент на рынке несколько лидеров по производству смартфонов – BQ, DEXP, Texet, INOI, Aquarius. Конечно, технологическая база для изготовления умных телефонов в нашей стране развивается, но ассортимент большой и достойный – есть как бюджетные, так и премиальные версии телефонов", – отметил IT-эксперт Алексей Солодов.

Так, стоимость наиболее доступной модели смартфона INOI A 62 Lite с характеристиками, близкими к iPhone 11, составит 69 тысяч рублей. В целом самые дешевые смартфоны российского производства будут стоить 5–7 тысяч рублей.

Как отметил эксперт, комплектующие для российских гаджетов приобретаются в Индии и Китае, а также производятся в РФ. Он добавил, что для устройств используется морозостойкий аккумулятор, благодаря которому заряд аккумулятора держится в течение долгого времени при минусовых температурах.

"Конечно, операционная система пока не позволяет пользоваться многими приложениями, доступными на iOS или Android. Зато вы будете уверены, что никакие санкции не повлияют на работу смартфона", – подчеркнул специалист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предельный срок перехода на отечественный софт будет установлен правительством РФ по всем ключевым позициям.

По словам председателя правительства, расходы российских компаний на зарубежное программное обеспечение составляют порядка 200 миллиардов рублей ежегодно, в то время как у 80% иностранного ПО существуют отечественные аналоги, которые нужно "докрутить и использовать".

