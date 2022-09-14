В российских школах откажутся от использования Windows

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Минцифры и Минпросвещения рассматривают возможность полного замещения операционной системы Windows отечественными разработками. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Данная инициатива представляется ответом на просьбы российских разработчиков включить их продукты в государственную систему "Моя школа". Эта платформа разрабатывается как единый IT-контур для образовательных учреждений РФ с 2021 года.
В качестве альтернативы Windows рассматриваются отечественные операционные системы на базе Linux – Astra Linux и Alt Linux. Сейчас доля школ, где применяются такие разработки, составляет 6%, в то время как Windows применяют в 85% образовательных учреждениях.
Ранее компания Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в РФ. Сокращение затронет более 400 сотрудников.
В июне пользователи из России пожаловались на проблемы со скачиванием Windows 10 и 11. При попытке загрузить операционную систему возникала ошибка 404.
Пользователи продуктов Microsoft в РФ пожаловались на трудности с обновлением Windows
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