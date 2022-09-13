Кабмин РФ назначит предельный срок перехода на российское ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предельный срок перехода на отечественный софт будет установлен правительством РФ по всем ключевым позициям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", – цитирует его ТАСС.

По словам председателя правительства, расходы российских компаний на зарубежное программное обеспечение составляют порядка 200 миллиардов рублей ежегодно, в то время как у 80% иностранного ПО существуют отечественные аналоги, которые нужно "докрутить и использовать".

Он уточнил, что бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта около 400 видов корпоративного ПО.

Мишустин также призвал спроектировать собственный софт с акцентом на экспорт, а не предпринимать попытки по воссозданию функционала зарубежного ПО.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо оперативное внедрение отечественных разработок в сфере IT в госкомпаниях и госструктурах.

Он также подчеркнул значимость вопросов технологического суверенитета РФ в области критической информационной инфраструктуры.

