Кабмин РФ назначит предельный срок перехода на российское ПО

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предельный срок перехода на отечественный софт будет установлен правительством РФ по всем ключевым позициям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.
"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", – цитирует его ТАСС.
По словам председателя правительства, расходы российских компаний на зарубежное программное обеспечение составляют порядка 200 миллиардов рублей ежегодно, в то время как у 80% иностранного ПО существуют отечественные аналоги, которые нужно "докрутить и использовать".
Он уточнил, что бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта около 400 видов корпоративного ПО.
Мишустин также призвал спроектировать собственный софт с акцентом на экспорт, а не предпринимать попытки по воссозданию функционала зарубежного ПО.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо оперативное внедрение отечественных разработок в сфере IT в госкомпаниях и госструктурах.
Он также подчеркнул значимость вопросов технологического суверенитета РФ в области критической информационной инфраструктуры.
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