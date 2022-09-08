Аналитик назвал бесполезную для россиян функцию iPhone 14

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Функция экстренного вызова с использованием спутниковой связи в новом iPhone 14 не будет работать в России в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Он пояснил, что сейчас эта функция работает лишь на территории США и Канады. Чтобы она появилась и в России, Apple нужно будет получить разрешение от государства.

В качестве провайдера для Emergency SOS via satelite компания использует инфраструктуру американской компании Globalstar, которая покинула Россию. При этом iPhone 14 не способны подключаться к спутникам какой-либо компании, что тоже создает проблемы.

Функцию спутниковой связи представила и компания Huawei, однако она также не будет работать в России.

"Внедрение подобных функций производителями смартфонов обусловлено тем, что компании исчерпали себя технологически и им просто нечего представлять. Это попытка представить что-то новое", – сказал Муртазин.

Ранее Apple представила iPhone 14 в четырех модификациях. Разработчики пообещали, что батарейки хватит на сутки. Там также расширили функционал дисплея и камеры. В моделях Pro и Pro Max основная 48-мегапиксельная камера выполняет около четырех триллионов операций на одну фотографию.

Муртазин рассказал, что российские цены на новые модели смартфонов Apple будут в 1–1,5 раза выше европейских. Самый простой iPhone 14, за который в Европе просят порядка 1 000 долларов, у нас обойдется в 95–100 тысяч рублей. А за iPhone 14 Pro Max в России придется отдать порядка 135 тысяч рублей.

